В Зауралье открывается сезон развлечений для VIP и иностранцев

В Курганской области открыт сезон охоты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Любительская и спортивная охота на пернатую дичь открывается в Курганской области 31 августа. Это один из наиболее популярных видов охоты, сообщили «URA.RU» в региональном департаменте природных ресурсов. Кроме того, в регионе начинается излюбленный иностранцами сезон охоты на косулю и лося.

«Любительская и спортивная охота на водоплавающую, болотно-луговую дичь осуществляется с последней субботы августа по 10 ноября, на боровую, полевую и степную дичь — с последней субботы августа по 31 декабря», — говорится в сообщении департамента. Суточная норма допустимой добычи — по пять гусей, уток и лысух.

С 25 августа началась охота на взрослых самцов косули сибирской, а с 1 сентября начнется охота на взрослых самцов лося. В связи с этим до 1 октября в Зауралье запрещена охота загоном, нагоном и с применением собак охотничьих пород. «Во время открытия сезона охоты департаментом совестно с органами полиции и Росгвардии будет усилено патрулирование охотничьих угодий», — предупреждают в ведомстве.

Охота в Курганской области — одно из популярных развлечений для VIP из Зауралья, соседних регионов и других стран, в том числе европейских. Ранее «URA.RU» сообщало, что в прошлом году во время открытия сезона охоты на водоплавающую дичь женщины массово жаловались, что выходные проводят без своих мужей. Также агентство подробно рассказывало, как иностранцы оставляют тысячи евро, чтобы поохотиться на косуль в Кургане.