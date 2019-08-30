Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков

Банк будет обязан предлагать заемщикам выкупить свой долг прежде, чем продать его коллекторам Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Российские банки и микрофинансовые организации будут предлагать заемщикам выкупить свои просроченные долги до продажи коллекторам. С соответствующим законопроектом выступил Минэкономразвития.

Инициаторы законопроекта отмечают, что он может облегчить жизнь должникам, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации и не могут далее исполнять свои обязательства. «Сейчас при обращении к кредитору с предложением о реструктуризации долга тот может немотивированно отказаться. Отказав должнику, кредитор может уступить право требования третьему лицу по сниженной цене. Всю выгоду от такого решения получает третье лицо», — сообщает газета « Коммерсант».

Авторы законопроекта отмечают, что третьими лицами часто становятся коллекторы, которые тем или иным образом связаны с руководством банка, продавшего долг. Выкупив долг, они нередко ущемляют права должника, уточняет «Национальная служба новостей».

Новые поправки предполагают, что кредиторы перед продажей своих прав должны будут предложить заемщику выкупить свой долг по аналогичной цене. Если банк не сделает такое предложение, заемщик будет иметь возможность выкупить у нового владельца свой кредит за половину цены.

Кредиторов предлагаемые поправки не устраивают. По их мнению, новые правила практически избавят должников от исполнения обязательств, а рынок по итогу будут ждать массовые отказы от выплаты кредитов.