Главу челябинского района осудили вместе с первым замом

На время следствия и суда Сергея Шулаева отстранили от работы, но он сохранил должность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главу Карталинского района Челябинской области Сергея Шулаева приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Его первый заместитель Светлана Бровкина также получила условный срок. Такое решение принял 16 сентября Карталинский городской суд.

«Чтение приговора длилось с десяти часов утра до 18:30. По имеющимся данным, защита осужденных собирается подавать апелляцию», — сообщили «URA.RU» участники процесса.

Шулаев и Бровкина проходили по уголовному делу о махинациях с жильем для сирот и взятках. При этом горожане считают, что Шулаев много сделал для города и даже купленное по его указанию жилье смотрится гораздо лучше, чем приобретенное для тех же нужд его предшественниками.

Накануне передачи уголовного дела в суд собрание депутатов Карталинского района даже собиралось рассмотреть вопрос о присвоение Шулаеву звания почетного гражданина. Вопрос исчез из повестки лишь после недвусмысленного указания из правительства Челябинской области.