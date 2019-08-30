Жених экс-супруги Абрамовича сэкономил на помолвочном кольце

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Дарья Жукова еще не выкладывала фото с новым кольцом, за нее это сделала подругаФото: Instagram Сары Фостер

Бывшая жена российского олигарха Романа Абрамовича Дарья Жукова получила дорогостоящий подарок от своего жениха — греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Однако украшение оказалось намного скромнее кольца, которое дарил Жуковой Абрамович. Снимок украшения выложила в Instagram подруга новоиспеченной невесты, американская актриса Сара Фостер.

«Ничего кроме двух новоиспеченных невест, притворяющихся, что они очень рады друг за друга», — прокомментировала Сара фотографию, на которой Жукова стоит с сестрой, тоже будущей невестой.

О помолвке экс-супруги российского миллиардера и Ставроса Ниархоса стало известно на вечеринке, которую Жукова устроила в честь своего дня рождения. Абрамович и Жукова разорвали отношения в августе 2017 года. Они прожили вместе десять лет. В конце того же года девушка начала появляться в компании греческого миллионера, сообщает «Экспресс газета».

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