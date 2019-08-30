Новому тобольскому мэру выделили десятки миллионов рублей

Глава Тюменской области Александр Моор (слева) распорядился перевести мэру Тобольска Максима Афанасьеву 85 млн рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор распорядился перевести 85 миллионов рублей Тобольску. Средства в региональный бюджет поступили от федерации после выигрыша тобольскими властями всероссийского конкурса проектов по созданию городской среды. В мае пост мэра первой столицы Сибири занял экс-замглавы Тюмени Максим Афанасьев.

Как сообщает пресс-служба губернатора, выделенные средства пойдут на реконструкцию Базарной площади, расположенной в подгорной части Тобольска. Всего на приведение в порядок исторического места требуется 140 млн рублей — недостающие средства по распоряжению будут заложены в бюджет Тюменской области 2020 года.

Кроме того, грант в 85 млн рублей получат власти Ишима, где до конца 2020 года обустроят бульвар Белоусова в 3-м Северном микрорайоне.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению президента России Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году. Мероприятие проводится ежегодно в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».