Ветер отбросил металлическую конструкцию в камыши Фото: «Инцидент | Курган», «ВКонтакте»

Металлическую автобусную остановку сдуло ветром на улице Мостостроителей в Кургане. Об этом очевидцы сообщают в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». Пользователи соцсетей делятся друг с другом фотографиями других последствий непогоды, в том числе поваленных деревьев.

«На Галкино-2 остановку сдуло. Зато асфальт новый закатали (на улице Мостостроителей идет ремонт дороги, — прим.ред.)», — сообщает автор публикации. Судя по приложенной фотографии, ветер не только сорвал с места металлический объект, но и перекинул его через трубы теплотрассы. «Хорошо хоть асфальт не сдуло новый», — иронизирует в комментариях пользователь Анна Мунтяну. «Закрепить не успели», — предположил Максим Шалаевский.

В группе «ЧП Курган» во «ВКонтакте» пользователи сообщают о дереве, которое упало из-за ветра в 3-м микрорайоне Заозерного. «Хорошо, что ни машин, ни людей в этот момент рядом не было», — отмечают они.

В пресс-службе администрации Кургана сообщили «URA.RU», что уже знают об инциденте с остановкой. «Информация передана директору департамента развития городского хозяйства. Вопрос прорабатывается», — заявили в мэрии. Конкретные сроки восстановления остановочного пункта власти Кургана не называют

Соблюдать меры осторожности из-за непогоды ранее призывали курганцев в региональном ГУ МЧС России. По данным ведомства, до 1 сентября в отдельных районах Зауралья ожидаются дожди с порывами ветра до 18 м/с.

Обновлено (14:00): В пресс-службе городской администрации сообщили «URA.RU», что остановочный комплекс после падения не пострадал, он уже установлен на прежнее место.

Остановку перекинуло через трубы теплотрассы Фото: «Инцидент | Курган», «ВКонтакте»