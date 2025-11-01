Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

На тюменской федеральной трассе резко ухудшилась погода

На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ухудшились погодные условия
01 ноября 2025 в 09:36
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Наряд ДПС несет службу под Тобольском

Наряд ДПС несет службу под Тобольском

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск резко ухудшились погодные условия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

«Резкое ухудшение погодных условий на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск. Наряды ДПС проводят разъяснительную работу с водителями о необходимости правильного выбора скорости с учетом дорожных и погодных условий», — пояснили в ведомстве.

В данный момент на трассе идет снег. Особенно опасная погода фиксируется в Тобольском и Уватском районах. На 229-м километре дороги наряд ДПС несет службу.

Продолжение после рекламы

Ранее снег и сильный боковой ветер были зафиксированы на автодороге Тюмень — Омск в Голышмановском округе, где сотрудники Госавтоинспекции предупреждали водителей о плохой видимости и мокрой проезжей части.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал