На тюменской федеральной трассе резко ухудшилась погода

Наряд ДПС несет службу под Тобольском Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск резко ухудшились погодные условия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

«Резкое ухудшение погодных условий на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск. Наряды ДПС проводят разъяснительную работу с водителями о необходимости правильного выбора скорости с учетом дорожных и погодных условий», — пояснили в ведомстве.

В данный момент на трассе идет снег. Особенно опасная погода фиксируется в Тобольском и Уватском районах. На 229-м километре дороги наряд ДПС несет службу.

