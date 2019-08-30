В суде принято решение по экс-помощнику полпреда в УрФО, обвиненному в шпионаже

Александра Воробьева обвиняют в шпионаже в пользу Польши
В суде решен вопрос о продлении меры пресечения бывшему помощнику полпреда президента в УрФО Александра Воробьева. Экс-чиновник подозревается в госизмене.
«В Мосгорсуде продлен арест Воробьеву на два месяца», — сообщили «URA.RU» в Лефортовском суде Москвы. Как сообщало ранее агентство, в этом же Лефортовском суде 5 июля Воробьев был арестован на два месяца.
По версии следствия, Воробьев является польским шпионом: якобы он передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности РФ. Перед арестом Воробьев пытался сбежать из России.
До 2017 года Воробьев работал в правительстве Калининградской области, затем — в Карелии федеральным инспектором. Помощником полпреда в УрФО он был назначен летом 2018 года.