В суде принято решение по экс-помощнику полпреда в УрФО, обвиненному в шпионаже

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Воробьев Александр, официальный сайт УрФО. Екатеринбург, воробьев александр
Александра Воробьева обвиняют в шпионаже в пользу ПольшиФото: официальный сайт УрФО

В суде решен вопрос о продлении меры пресечения бывшему помощнику полпреда президента в УрФО Александра Воробьева. Экс-чиновник подозревается в госизмене.

«В Мосгорсуде продлен арест Воробьеву на два месяца», — сообщили «URA.RU» в Лефортовском суде Москвы. Как сообщало ранее агентство, в этом же Лефортовском суде 5 июля Воробьев был арестован на два месяца.

По версии следствия, Воробьев является польским шпионом: якобы он передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности РФ. Перед арестом Воробьев пытался сбежать из России.

До 2017 года Воробьев работал в правительстве Калининградской области, затем — в Карелии федеральным инспектором. Помощником полпреда в УрФО он был назначен летом 2018 года.

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