Полицейские задержали брата главы управления здравоохранения Екатеринбурга

Подозреваемый поставил на поток продажу водительских удостоверений Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Полицейские из подразделения собственной безопасности задержали родного брата начальника управления здравоохранения Екатеринбурга Дениса Демидова. Об этом сообщил «URA.RU» источник в министерстве здравоохранения Свердловской области.

«Брат Демидова — инспектор в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, торговал правами. В сговоре с директором автошколы организовал выдачу водительских удостоверений за деньги. Денежные средства перечисляли на карту матери Демидовых. Уже доказано 27 эпизодов получения взяток», — сообщил инсайдер.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил «URA.RU» задержание сотрудника. «Должностное лицо, о котором идет речь, было выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности областного главка. Собранные материалы представители МВД передали для решения вопроса о возбуждении уголовного дела коллегам из СК. Могу с уверенностью сказать, что данный факт безнаказанным не останется. Если подтвердится его вина, то он будет не только уволен по отрицательным мотивам, но и понесет уголовную ответственность. А его непосредственный начальник будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в работе с личным составом по антикоррупционной составляющей. В настоящее время сыщики выясняют все звенья этой криминальной цепочки», — сообщил Валерий Горелых.