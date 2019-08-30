Богатейший бизнесмен России прилетел на Ямал, чтобы отметить корпоратив

Глава «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон, №1 в списке Forbes богатейших бизнесменов России в 2019 году, прилетел в Новый Уренгой (ЯНАО). Об этом «URA.RU» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
По данным инсайдеров, в газовой столице миллиардер отпразднует 25-ю годовщину со дня основания компании. В мероприятиях, приуроченных к юбилею «НОВАТЭКа», также примет участие губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
В пресс-службе окружного правительства «URA.RU» подтвердили, что 30 августа в графике главы региона запланированы мероприятия в Новом Уренгое. «Губернатор примет участие в сдаче дома под переселение и открытии МФЦ», — сообщили в правительстве. Уточнить, будет ли Артюхов участвовать в праздновании юбилея «НОВАТЭКа», на момент публикации не удалось.
Оперативный комментарий в пресс-службе ПАО «НОВАТЭК» дать не смогли и попросили время для подготовки ответа.
ПАО «НОВАТЭК» — один из крупнейших производителей природного газа в России. Созданная в 1994 году компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены на Ямале.