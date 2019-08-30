Детский омбудсмен Кузнецова объяснила, почему нельзя снизить возраст совершеннолетия

Анна Кузнецова заявила, что снижать возраст совершеннолетия не нужно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что повысить возраст совершеннолетия можно, если это поможет защитить молодежь. Инициативу снизить возрастную планку она не поддержала.

«На мой взгляд, любой шаг по изменению законодательства должен созреть. Если, например, законопроект о запрете продажи алкоголя до 21 года сможет защитить нашу молодежь, то нужно искать инструменты для его принятия и реализации», — цитирует Кузнецову РИА «Новости». Однако идею снизить возраст совершеннолетия она не поддержала. Такие изменения могут навредить молодым людям, которые, возможно, не готовы взять на себя некоторые права и обязанности, подчеркнула Анна Кузнецова.

В начале лета глава Росмолодежи Александр Бугаев предложил снизить возраст совершеннолетия. По его словам, к этому уже существуют предпосылки. Идею поддержала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.