Крупный банк заблокировал счета Антипинского НПЗ

Разблокировка счетов позволила выплатить зарплату работникам Антипнского НПЗ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Банкротство Антипинского НПЗ

«Промсвязьбанк» за долги заблокировал счета Антипинского НПЗ (АНПЗ). Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе предприятия, добавив, что счета уже удалось разблокировать. По данным картотеки арбитражного суда, завод задолжал банку более 7,7 млрд рублей.

«Усилия менеджмента и поддержка региональных властей позволили разблокировать счета на сумму, требовавшуюся для выдачи работникам зарплаты 28 августа», — заявил представитель АНПЗ Марк Грачиков. Ранее поддержать завод обещал губернатор Тюменской области Александр Моор.

О том, какая сумма находилась на счетах в момент блокировки и как долго счета были недоступны, Грачиков не сообщил. По данным издания 72.ru, речь идет о 22 млрд рублей. Получить оперативный комментарий в пресс-службе «Промсвязьбанка» не удалось — там не ответили на звонок агентства.

20 мая руководство АНПЗ, чьи долги превысили 346 млрд рублей, подало иск в арбитраж с заявлением о несостоятельности. Однако апелляционный суд приостановил рассмотрение дела о банкротстве. 3 суд сентября рассмотрит обоснованность исковых требований компании «СБК» (принадлежит Сбербанку) к заводу. В случае положительного решения приостановленное банкротство завода возобновится, но под контролем Сбербанка.