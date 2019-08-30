Главе челябинского района грозит реальный срок за махинации с жильем для сирот

Суд по делу Сергея Шулаева тянется больше года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гособвинение просит приговорить обвиняемого в махинациях главу Карталинского района Челябинской области Сергея Шулаева к 6,5 года в колонии общего режима. Об этом сообщили источники «URA.RU».

«На последнем заседании прокурор просил для Шулаева реальный срок — шесть с половиной лет колонии. Адвокат по-прежнему считает, что его подзащитный невиновен, — рассказал собеседник „URA.RU“ в Карталинском городском суде. — Ожидается, что приговор огласят в конце следующей недели»

Сергей Шулаев и первый замглавы района Светлана Бровкина проходят по уголовному делу о махинациях с жильем для сирот и взятках. При этом многие карталинцы называют Шулаева хорошим управленцем и считают обвинения в его адрес несправедливыми.

Несмотря на то что Шулаев находился под судом, местные депутаты собирались сделать его почетным гражданином района. Вопрос был снят только с подачи областных властей.