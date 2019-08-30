ФСБ задержала экс-директора дочки «Газпрома» по делу о хищении 30 млрд рублей

Сотрудники ФСБ провели операцию по задержанию бывшего главы филиала «Газпрома» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Краснодарском крае задержан экс-глава АО «Буденновскгазпромбытсервис» (дочка «Газпрома») Уали Евгамуков, который является фигурантом громкого дела отца экс-сенатора Рауфа Арашукова. Операцию по его задержанию провели сотрудники ФСБ.

«УФСБ России по Карачаево-Черкессии совместно с ГУ МВД по Краснодарскому краю задержан Евгамуков Уали Рауфович, находившийся в федеральном розыске», — отмечается в сообщении силового ведомства.

Евгамуков уже арестован на два месяца по решению суда. Он является фигурантом громкого уголовного дела о хищении газа у компании «Газпром», в которых обвиняется отец бывшего сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова Рауль. Он вместе с подельниками, по версии следствия, похитил газ на 30 млрд рублей.

Сенатора Рауфа Арашукова задержали во время заседания Совета Федерации. Его подозревают в причастности к убийству двух человек, отмечает RT. Следствие также считает, что сенатор вместе с отцом причастен к хищениям газа. Как ранее писало «URA.RU», комиссия Совета Федерации по контролю за доходами предложила лишить Арашукова-младшего статуса депутата, так как он не подал декларацию о доходах (позднее это решение утвердила верхняя палата парламента). Вскоре после задержания самого политика был арестован и его отец Рауль Арашуков, занимавший должность советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз», уточняет телеканал 360.