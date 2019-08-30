Осужденный за хищение 143 млн рублей пермский депутат не смог доказать свою невиновность

Егор Заворохин пытался доказать в суде, что не причастен к хищениям на заводе Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Экс-директор машзавода имени Дзержинского, депутат парламента Пермского края Егор Заворохин не смог обжаловать приговор. Апелляция на приговор первой инстанции рассматривалась в Пермском краевом суде.

«Приговор суда оставлен без изменения», — уточнили «URA.RU» в пресс-службе краевого суда. Егор Заворохин был приговорен Дзержинский райсудом Перми к семи годам колонии. Его признали виновным в хищении у собственного предприятия 143 млн рублей. В ходе рассмотрения апелляционной жалобы адвокат осужденного пытался доказать, что топ-менеджер машзавода не был причастен к манипуляциям с техникой, которые привели к «огромным хищениям».

Вместе с Заворохиным жалобу на приговор подали бизнесмен Максим Овчинников и экс-директор автобазы мэрии Перми Денис Овчинников, приговоренные к семи и четырем годам колонии соответственно. Приговор в отношении них также оставлен без изменения. Все трое также должны возместить финансовый ущерб, причиненный заводу.

Несмотря на приговор суда, Заворохин сохранит за собой мандат депутата законодательного собрания Прикамья.