В агитматериалах кандидатов партий нет новаторских идей, считают эксперты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Агитационная кампания кандидатов на пост депутата Заксобрания по Салехардскому округу ЯНАО не отличается оригинальностью. Такое мнение высказали политологи, изучив газеты, листовки и появившиеся на улицах столицы округа плакаты и баннеры.

Место в Заксобрании ЯНАО освободилось в прошлом году, когда депутат Елена Зленко досрочно сложила с себя полномочия и приступила к работе в Совете Федерации. На ее место претендуют пять кандидатов. «URA.RU» собрало агитационно-печатные материалы каждого из них, кроме Игоря Михайлюка («Казачья партия РФ»). Связаться с ним не удалось — он не ответил на звонки и SMS. В открытом доступе фото агитации Михайлюка найти не получилось.

Агентство попросило экспертов оценить привлекательность, понятность и графическую составляющую листовок. Мнения экспертов, опрошенных «URA.RU», сошлись в одном: никаких новаторских идей или прорывных решений в агитации у кандидатов нет.

По мнению специалиста агентства «План-Медиа» Романа Чурбанова, фотограф вообще не работал с кандидатом: «Максимально неудачно. Слоган там базовый для ЛДПР — он везде у них» Фото: ЛДПР Салехард

Чурбанов пошутил, что, возможно, листовка кандидата Соколова ориентирована на графологов, которых восхитит его подпись: «Но насколько я знаю, их (графологов — прим.ред.) на Ямале не большинство» Фото: Отделение «Справедливой России» ЯНАО

«Непонятно, почему кандидат от КПРФ предпочла вставить черно-белое фото. От него становится грустно», — отметил Чурбанов. По мнению директора фонда «Региональная политика» Евгения Забродина, в черно-белом фоне нет ничего плохого Фото: Людмила Журавлева, VK