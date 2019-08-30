Познер назвал самого талантливого журналиста России

Владимир Познер считает лучшим журналистом страны Леонида Парфенова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Самыми талантливым журналистом России на сегодняшний день является Леонид Парфенов. Такое мнение в своем колонке для собственного сайта высказал телеведущий Владимир Познер.

«Я высоко ценю профессиональный уровень Леонида Парфенова. Он, возможно, самый талантливый человек на российском телевидении, именно талантливый — он рожден для этого дела», — полагает журналист. Познер напомнил, что несколько лет назад он вел вместе с Парфеновым программу на телеканале «Дождь». Познер ушел из программы, сделав выбор в пользу «Первого канала» из-за численности аудитории и зарплаты, напоминает «Утро.ру».

По мнению телеведущего, в будущем они могли бы посотрудничать вновь, однако каких-то конкретных идей пока нет. Познер уверен, что глава «Первого канала» Константин Эрнст «был бы в восторге» от их совместной программы с Парфеновым, отмечает агентство Nation News.

Леонид Парфенов — автор телепроектов «Намедни» и «Российская империя». Журналист является пятикратным лауреатом престижной профессиональной премии ТЭФИ (в 1995, 1999, 2000 (специальный приз), 2002 и 2004 годах). Ранее он вел на федеральном телеканале НТВ документальный цикл «Намедни. Наша эра». Также он известен как создатель многочисленных телефильмов, выходивших в эфире «Первого канала». Сейчас на телевидении Парфенов не работает, а лишь ведет на YouTube свое интернет-шоу «Парфенон».