Патриарх Кирилл дал епископу Магнитогорскому новую должность

Иннокентий был посвящен в сан епископа в 2012 году Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Епископ Магнитогорский Иннокентий продолжит работу на викарной кафедре Казанской епархии, временное исполнение его обязанностей возложено на главу Челябинской митрополии. Об этом на заседании Священного Синода заявил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

«Преосвященным Елабужским, викарием Казанской епархии быть епископу Магнитогорскому и Верхнеуральскому Иннокентию, освободив его от управления Магнитогорской епархией», — говорится в постановлении Священного Синода, опубликованном пресс-службой РПЦ.

Такое решение было принято после рапорта митрополита Казанского и Татарстанского Феофана «о необходимости иметь викарного архиерея». Временное управление Магнитогорской епархией будет осуществлять митрополит Челябинский и Миасский Григорий, говорится в постановлении.

Иннокентий был посвящен патриархом Кириллом в сан епископа Магнитогорского и Верхнеуральского в октябре 2012 года. Ранее «URA.RU» писало о другой кадровой перестановке в церковной среде на Урале. По данным агентства, митрополит Курганский и Белозерский Иосиф переезжает в Ульяновск, где займет аналогичную должность.