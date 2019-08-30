Глава города в Прикамье досрочно сложил с себя полномочия

Глава Чернушки покинул свой пост Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чершушинское городское поселение (Пермский край) осталось без главы. Иван Ратегов досрочно сложил с себя полномочия. Такое решение чиновник принял в связи с участием в выборах, пишет «Новый компаньон».

Ратегов баллотируется в качестве кандидата-самовыдвиженца в депутаты думы Чернушинского городского округа по избирательному округу №20, указано на сайте крайизбиркома. Его конкурентом на предстоящих выборах станет «единоросс», председатель земского собрания Чернушинского района Сергей Крылов.

Связаться с главой района по телефону не удалось, на звонок корреспондента «URA.RU» он не ответил. На сайте Чернушки Ратегов пока значится главой городского поселения.

Выборы депутатов думы Чернушинского городского округа состоятся 8 сентября. После этого будет избран глава образованного в феврале этого года городского округа.