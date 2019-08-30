Югорчанам пообещали снизить стоимость вывоза мусора

Региональные операторы перестанут использовать НДС при расчетах Фото: Александр Мамаев © URA.RU

С 2020 года региональный оператор «Югра-экология» перестанет использовать в расчетах НДС и плата для населения за вывоз и утилизацию мусора станет меньше. Об этом в Сургуте во время встречи с общественной организацией «Большая семья» заявил исполнительный директор акционерного общества Павел Ващенко, передает корреспондент «URA.RU».

«НДС перестанут использовать региональные операторы по всей стране. Мы посчитали: для Югры это приведет к уменьшению платы примерно на пять процентов. Конечно нужно учитывать еще, что ежегодно обычно происходит индексация коммунальных тарифов на 2-4 процента, но в любом случае отмена НДС положительно скажется на плате для населения», — прокомментировал ситуацию Ващенко корреспонденту «URA.RU».

Инициаторами встречи стали активисты общественной организации, у которых был ряд вопросов, касающихся мусорной реформы. «Югра-экология» оператором в северной зоне ХМАО, куда входит и Сургут, стала только в июле. Поэтому ведет сейчас активную просветительскую работу с населением. Членов «Большой семьи» волновали вопросы стоимости услуг за вывоз и утилизацию мусора. Они для жителей многоэтажек и частного сектора разные и зависят от установленных нормативов накопления. Причем люди, проживающие в собственных домах, вынуждены платить больше.

Представители сургутской мэрии заявили, что нормативы накопления для сургутян будут пересмотрены. «Эта работа будет идти, начиная с осени, и завершится в 2020 году. Возможно, что в результате для сектора ИЖС будет использоваться более дифференцированный подход. Есть большие коттеджи и небольшие домики, и они производят разный объем мусора. Все решения будут приняты после того, как специалисты проведут необходимые замеры и мы получим новые данные», — сообщил корреспонденту «URA.RU» начальник управления природопользования и экологии мэрии Сургута Семен Бондаренко.