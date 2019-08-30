Стерлигов назвал ЗАГС сатанинским заведением

Скандальный бизнесмен Герман Стерлигов заявил, что современный институт брака является беззаконием. В христианском понимании брак должны заключать по благословлению родителей перед иконами.
Бизнесмен считает, что нужно законодательно закрепить, что брак происходит по благословлению родителей, пишет «
Считающий себя православным христианином 52-летний Герман Стерлигов — первый официальный российский миллионер, соучредитель товарной биржи «Алиса». Он владеет сетью продуктовых магазинов, куда запрещен вход представителям нетрадиционной сексуальной ориентации
Ранее Герман Стерлигов заявлял, что нужно казнить участников флешмоба на школьном выпускном во Владивостоке. Выпускники тогда зажгли дымовые шашки и устроили танцы в масках на крыльце школы.