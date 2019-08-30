Стерлигов назвал ЗАГС сатанинским заведением

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Интервью с предпринимателем Германом Стерлиговым. Москва, стерлигов герман
Скандальный бизнесмен считает современный брак сатанизмомФото: Владимир Андреев © URA.RU

Скандальный бизнесмен Герман Стерлигов заявил, что современный институт брака является беззаконием. В христианском понимании брак должны заключать по благословлению родителей перед иконами.

Бизнесмен считает, что нужно законодательно закрепить, что брак происходит по благословлению родителей, пишет «Царьград». Современный брак Стерлигов назвал сатанизмом. «ЗАГС — это сатанинское заведение, где люди приходят поставить свою подпись под сатанинским законом — Семейным кодексом», — добавил он. По словам Стерлигова, современное законодательство уравнивает партнеров между собой, хотя муж как глава семьи должен априори иметь другие права.

Считающий себя православным христианином 52-летний Герман Стерлигов — первый официальный российский миллионер, соучредитель товарной биржи «Алиса». Он владеет сетью продуктовых магазинов, куда запрещен вход представителям нетрадиционной сексуальной ориентации

Ранее Герман Стерлигов заявлял, что нужно казнить участников флешмоба на школьном выпускном во Владивостоке. Выпускники тогда зажгли дымовые шашки и устроили танцы в масках на крыльце школы.

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