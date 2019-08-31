Блогер Илья Варламов опубликовал «первую серию» фотографий, сделанных российскими студентами в общежитиях, где они проживают. В подборку попали два уральских вуза — Уральский федеральный университет и Уральский государственный педагогический университет.
По словам самого блогера, он сам никогда не жил в общежитии, поэтому собранные фотографии предоставляет на суд подписчиков. Однако, по его личной оценке, вариантов «хорошо» и «отлично» в подборке нет, а вариант «норм» встречается крайне редко. «Как вам? Хотели бы так жить?» — задает блогер вопрос читателям.
В первой опубликованной подборке присутствуют фото общежитий Уфимского авиационного техникума, Воронежского государственного технического университета, Уральского государственного педагогического университета, Уральского федерального университета, Московского института электротехники, Томского университета систем управления и радиоэлектроники, Московского государственного технического университета имени Баумана и других. Ряд фотографий студенты не подписали — известен только город.
Блогер пояснил, что у него хватает фотографий и на вторую подборку. Тех, кто все же решит указать свой вуз на «безымянных» фото, Варламов попросил сообщать ему на почту.