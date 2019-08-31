30 августа 2019

В России расширят программу расселения аварийного жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный дом улица Кирова 71 Курган, аварийное жилье
Некоторые регионы испытывают трудности в реализации программы расселения ветхого жильяФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Программу расселения ветхого и аварийного жилья в России продлят и, по возможности, расширят. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Астрахань.

По словам премьер-министра, проблема исторически существует во многих регионах России. «Та программа, которая реализуется, мы ее продлеваем и, по мере сил, будем ее и расширять», — цитирует Медведева ТАСС.

О намерении обратиться к правительству за помощью и поддержкой в реализации действующей программы заявил в разговоре с премьером врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин. По словам главы региона, проблема стоить особенно остро, а в ее реализации имеются трудности.

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© Служба новостей «URA.RU»
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