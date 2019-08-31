В России расширят программу расселения аварийного жилья

Некоторые регионы испытывают трудности в реализации программы расселения ветхого жилья
Программу расселения ветхого и аварийного жилья в России продлят и, по возможности, расширят. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Астрахань.
По словам премьер-министра, проблема исторически существует во многих регионах России. «Та программа, которая реализуется, мы ее продлеваем и, по мере сил, будем ее и расширять», — цитирует Медведева ТАСС.
О намерении обратиться к правительству за помощью и поддержкой в реализации действующей программы заявил в разговоре с премьером врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин. По словам главы региона, проблема стоить особенно остро, а в ее реализации имеются трудности.