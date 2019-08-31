В Кремле рассказали, кто представит Россию на встрече «нормандской четверки»

Помощник президента России Владислав Сурков будет представлять страну на встрече «нормандской четверки», которая пройдет в Берлине 2 сентября. Как сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков, участие в саммите советников глав России, Франции, Великобритании и Германии уже подтверждено.
«Эта информация официально подтверждена: 2 сентября в Берлине состоится очередной раунд консультаций с участием дипломатических советников. От нас Сурков», — приводит ТАСС слова Ушакова. Представитель Кремля пояснил, что на встрече советников будут обсуждаться вопросы подготовки саммита глава государств, однако когда именно он состоится, пока не известно.
Встреча, по словам Ушакова, должна будет не дезавуировать, а закрепить договоренности предыдущих контактов «нормандской четверки». Саммиту глав государств должна предшествовать серьезная подготовительная работа, а от Украины ждут реальных шагов по выполнению минских соглашений по урегулированию в Донбассе.