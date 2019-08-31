Уволившиеся из-за низких зарплат медсестры готовы отозвать заявления

В случае, если стимулирующие надбавки будут возвращены, медсестры Александровской районной больницы отзовут свои заявления об увольнении. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Петрова.
«Достигнута договоренность об уровне заработной платы и отзыве заявлений, — приводит РИА „Новости“ слова Петровой. — Все участвующие в разговоре медицинские сестры высказали пожелание продолжить трудиться в больнице». Таким образом, инцидент будет считаться исчерпанным, если заработная плата будет восстановлена в прежнем объеме.
Ранее директор департамента здравоохранения Алексей Мозалев на месте обсудил с сотрудниками больницы причины увольнения медсестер. Выяснилось, что 26 августа состоялось общее собрание персонала больницы, где было объявлено о сокращении стимулирующей части зарплаты в объеме 50%. По информации областных властей это привело бы к уменьшению выплат от 400 до 2000 рублей.
При этом способ добиваться выплат, опробованный хирургами Нижнего Тагила, берет на вооружение медперсонал и других населенных пунктов. В пятницу делегация свердловского минздрава посетила Каменск-Уральский. Как сообщается в группе «Подслушано в Каменске-Уральском», решение о перерасчете по той же схеме, что и в Тагиле, уже принято.