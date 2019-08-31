Российский миллиардер из списка Forbes раскрыл секреты своего успеха

Главным фактором, который позволяет предпринимателю построить успешный бизнес, является внимание ко всем сотрудникам компании. Таким «секретом успеха» поделился владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов.
«Каждый сотрудник, от рабочего до топ-менеджера, понимает в своем деле намного больше вас, а ваша задача как руководителя — лишь помочь ему самореализоваться. Вы удивитесь, какого уровня идеи получите, если займете позицию коуча, а не назидателя, который всегда знает, „как лучше“», — отметил бизнесмен в интервью «Harvard Business Review Россия».
Мордашов уверен, что правильно выстроенная система в компании позволяет раскрыть свой потенциал большому количеству сотрудников. «Только счастливый сотрудник будет приносить результат», — уверен миллиардер.
Помимо этого, Мордашов считает, что бизнес должен всегда оставаться современным с учетом применяемых технологий и практик управления. Владелец «Северстали» уверен, что успешным компаниям необходимо быстро подстраиваться под задачи клиентов, умея распознать и внедрить именно те технологии, которые необходимы. «Нужно создать целую экосистему, чтобы инновации не были чужеродным элементом для сотрудников компании. Нужно, чтобы все наши люди — от топ-менеджмента до рабочих — были искренне вовлечены в общую цель», — подытожил Мордашов.
Ранее другой миллиардер, основатель китайской компании Alibaba Джек Ма предрек повсеместный переход на 12-часовую рабочую неделю, напоминает телеканал 360.