30 августа 2019

Российский миллиардер из списка Forbes раскрыл секреты своего успеха

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
VIII Гайдаровский форум, второй день. Москва, портрет, мордашов алексей
Алексей Мордашов уверен, что главный секрет успеха в умении помочь реализоваться сотрудникамФото: Владимир Андреев © URA.RU

Главным фактором, который позволяет предпринимателю построить успешный бизнес, является внимание ко всем сотрудникам компании. Таким «секретом успеха» поделился владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов.

«Каждый сотрудник, от рабочего до топ-менеджера, понимает в своем деле намного больше вас, а ваша задача как руководителя — лишь помочь ему самореализоваться. Вы удивитесь, какого уровня идеи получите, если займете позицию коуча, а не назидателя, который всегда знает, „как лучше“», — отметил бизнесмен в интервью «Harvard Business Review Россия».

Мордашов уверен, что правильно выстроенная система в компании позволяет раскрыть свой потенциал большому количеству сотрудников. «Только счастливый сотрудник будет приносить результат», — уверен миллиардер.

Помимо этого, Мордашов считает, что бизнес должен всегда оставаться современным с учетом применяемых технологий и практик управления. Владелец «Северстали» уверен, что успешным компаниям необходимо быстро подстраиваться под задачи клиентов, умея распознать и внедрить именно те технологии, которые необходимы. «Нужно создать целую экосистему, чтобы инновации не были чужеродным элементом для сотрудников компании. Нужно, чтобы все наши люди — от топ-менеджмента до рабочих — были искренне вовлечены в общую цель», — подытожил Мордашов.

Ранее другой миллиардер, основатель китайской компании Alibaba Джек Ма предрек повсеместный переход на 12-часовую рабочую неделю, напоминает телеканал 360.

Расскажите о новости друзьям
Экономика
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...