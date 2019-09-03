Нового мэра Златоуста выберут в декабре

Новый владелец кабинета мэра Златоуста станет известен через три месяца Фото: Павел Бедняков © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

На проведение конкурса по выборам нового главы Златоуста потребуется около трех месяцев, сообщили источники «URA.RU» в правительстве Челябинской области. Полноценный мэр в третьем по величине городе региона должен появиться до Нового года.

«На данный момент рассматриваются кандидатуры заместителя гендиректора ООО „Завод Стройтехника“ Сергея Лукьянова и председателя городского собрания депутатов Алексея Карюкова. О желании вернуться в администрацию заявил в узком кругу экс-мэр Златоуста Дмитрий Мигашкин», — рассказал собеседник агентства.

Возглавлявший Златоуст с 2012 года Вячеслав Жилин подал заявление о досрочной отставке 2 сентября. «Завтра меня не будет волновать снег на обочине, будет беспокоить моя дочь. Дорогого стоит. Народ стоит той власти, за которую голосует», — прокомментировал он свое решение в Facebook.

Заявление Жилина об уходе стало неожиданным. Ранее он ответил отказом на соответствующее требование врио губернатора Алексея Текслера и предпринял несколько попыток отстоять свои позиции. 8 сентября в Златоусте запланировали опрос о доверии мэру, но теперь это мероприятие теряет смысл.

4 сентября на коллегии Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области должны огласить результаты проверки мэрии города. «Представители администрации уже официально уведомили, что Вячеслав Анатольевич на заседание не приедет. Златоуст будут представлять его заместители», — рассказали «URA.RU» в ведомстве.