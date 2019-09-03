Жители Перми готовы выйти на улицы из-за строительства еврейского центра

Пермяки считают, что власть не прислушалась к их мнению Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В мэрию Перми подано уведомление о проведении демонстрации против строительства еврейского центра. Ранее городские власти сообщали, что возведение объекта планируется у Дворца культуры железнодорожников (ДКЖ) на улице Энгельса, 25.

«Акция, намеченная на 12 сентября, начнется с митинга у Дворца культуры железнодорожников. После этого участники пройдут по улице Локомотивной мимо участка, выделенного под строительство здания», — сообщил «URA.RU» один из организаторов демонстрации. По его словам, власть не прислушалась к мнению горожан на публичных слушаниях, где обсуждался данный вопрос.

Ранее комиссия по землепользованию и застройке по итогам общественных слушаний рекомендовала мэру Перми Дмитрию Самойлову разрешить строительство еврейского центра. Земельный участок площадью 0,6 гектара у ДКЖ, где предполагается вести строительство, выделен еврейской общине Перми более трех лет назад. Это решение привело к недовольству пермяков.