Британское издание The Times оценило ремонт школы № 106 на Вторчермете в Екатеринбурге. Уральский —предприниматель-миллионер Андрей Симановский обновил школу, в которой он учился, в очень ярком, вычурном стиле.
«Учебные заведения в регионах России могут быть ветхими, но обновленная школа в Екатеринбурге больше похожа на дворец. Ремонт здания 1958 года постройки был спроектирован и профинансирован Андреем Симановским, который известен тем, что оформил свой главный офис в том же стиле», — пишет издание. Новый интерьер школы сравнили с убранством Зимнего дворца в Санкт-Петербурге.
Андрей Симановский обновил первый этаж школы № 106 в ярком стиле: необычный интерьер с узорчатой плиткой, позолота, мраморный пол и вензеля. Такой ремонт вызвал критику в соцсетях. Так, блогер Илья Варламов назвал его «аляповатой цыганщиной», вредной для детей.