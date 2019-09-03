02 сентября 2019

«Золотую» школу в Екатеринбурге оценили в Англии. ФОТО

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Торжественная линейка в школе № 106. Екатеринбург
Издание The Times сравнило школу с Зимним дворцомФото: Анна Майорова © URA.RU

Британское издание The Times оценило ремонт школы № 106 на Вторчермете в Екатеринбурге. Уральский —предприниматель-миллионер Андрей Симановский обновил школу, в которой он учился, в очень ярком, вычурном стиле.

«Учебные заведения в регионах России могут быть ветхими, но обновленная школа в Екатеринбурге больше похожа на дворец. Ремонт здания 1958 года постройки был спроектирован и профинансирован Андреем Симановским, который известен тем, что оформил свой главный офис в том же стиле», — пишет издание. Новый интерьер школы сравнили с убранством Зимнего дворца в Санкт-Петербурге.

Андрей Симановский обновил первый этаж школы № 106 в ярком стиле: необычный интерьер с узорчатой плиткой, позолота, мраморный пол и вензеля. Такой ремонт вызвал критику в соцсетях. Так, блогер Илья Варламов назвал его «аляповатой цыганщиной», вредной для детей.

Торжественная линейка в школе № 106. Екатеринбург
Пол в школе не уступает дворцам
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Торжественная линейка в школе № 106. Екатеринбург
Новый стиль убранства школы уже назвали «цыганщиной»
Фото: Анна Майорова © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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