Челябинский губернатор отправил в отставку замминистра

Алексей Текслер уволил замминистра по тарифам
новость из сюжетаОтставки в правительстве Челябинской области
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку заместителя министра тарифного регулирования и энергетики региона Ирину Малюгову. Соответствующее постановление появилось на официальном правовом портале. Малюгова уволилась по собственному желанию.
«Освободить Малюгову Ирину Владимировну от замещаемой должности и расторгнуть с ней служебный контракт по инициативе гражданского служащего», — говорится в документе, подписанном Текслером.
С марта, после смены власти в регионе, Малюгова, как большинство членов правительства региона, работала в статусе «и.о».