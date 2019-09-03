02 сентября 2019

Челябинский губернатор отправил в отставку замминистра

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Алексей Текслер уволил замминистра по тарифамФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Отставки в правительстве Челябинской области

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку заместителя министра тарифного регулирования и энергетики региона Ирину Малюгову. Соответствующее постановление появилось на официальном правовом портале. Малюгова уволилась по собственному желанию.

«Освободить Малюгову Ирину Владимировну от замещаемой должности и расторгнуть с ней служебный контракт по инициативе гражданского служащего», — говорится в документе, подписанном Текслером.

С марта, после смены власти в регионе, Малюгова, как большинство членов правительства региона, работала в статусе «и.о».

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