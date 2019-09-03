Розенбаум рассказал о своем самочувствии

Артист надеется, что проблемы со здоровьем не помешают концертам
Певец Александр Розенбаум подтвердил, что находится в больнице. Ранее СМИ сообщали, что артист перенес сложную операцию.
«Я в больнице, под присмотром хороших докторов, все будет замечательно», — цитирует артиста «Комсомольская правда». Розенбаум выразил надежду, что его состояние никак не повлияет на график концертов, которые начинаются в конце сентября.
Накануне заслуженный артист России Александр Розенбаум перенес многочасовую операцию в одной из московских больниц. Операция прошла успешно, однако врачи оценивали его состояние как тяжелое, напоминает портал «Дни.ру».
Розенбаум является композитором и автором-исполнителем собственных песен. Он известен благодаря песням «Гоп-стоп», «Скрипач ростовский Моня», «Вальс-бостон» и другим.