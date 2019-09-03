Розенбаум рассказал о своем самочувствии

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Клинический институт репродуктивной медицины в Ельцин Центре. Екатеринбург, доктор, медицина, врач, больница
Артист надеется, что проблемы со здоровьем не помешают концертамФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Певец Александр Розенбаум подтвердил, что находится в больнице. Ранее СМИ сообщали, что артист перенес сложную операцию.

«Я в больнице, под присмотром хороших докторов, все будет замечательно», — цитирует артиста «Комсомольская правда». Розенбаум выразил надежду, что его состояние никак не повлияет на график концертов, которые начинаются в конце сентября.

Накануне заслуженный артист России Александр Розенбаум перенес многочасовую операцию в одной из московских больниц. Операция прошла успешно, однако врачи оценивали его состояние как тяжелое, напоминает портал «Дни.ру».

Розенбаум является композитором и автором-исполнителем собственных песен. Он известен благодаря песням «Гоп-стоп», «Скрипач ростовский Моня», «Вальс-бостон» и другим.

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-
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