На Урале инспектор ГИБДД отправится в колонию за липовые ДТП

Взятки при этом были «копеечные» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области осужден экс-сотрудник ГИБДД 36-летний Алексей Лошаков — по просьбе своего знакомого он оформлял аварии, которые в реальности не происходили. Об этом «URA.RU» сообщили в полиции, Следственном комитете и прокуратуре Свердловской области.

«Задокументировано три ДТП, якобы имевших место в сентябре—октябре 2017 года, в результате чего собственники „пострадавших“ автомобилей получили страховые выплаты на общую сумму более миллиона рублей, причинив ущерб страховым компаниям, — рассказали агентству в пресс-службе облпрокуратуры. — За оформление двух фактов ДТП обвиняемый получил денежное вознаграждение в размере 12 тысяч и 14 тысяч рублей, третье ДТП было оформлено из личной заинтересованности».

«Выявили и задержали нечистого на руку представителя ГИБДД сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области, — рассказал „URA.RU“ пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. — 24 мая 2018 года его с позором изгнали из системы МВД за проступок, порочащий честь органов внутренних дел, а теперь он понесет и предусмотренную законом уголовную ответственность».

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, экс-силовик обвинялся по статьям 292 (служебный подлог), 290 (получение взятки) и 285 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса РФ. По решению суда, ближайшие четыре года он проведет в колонии общего режима.