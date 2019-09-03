Автор «Третьего сентября» раскрыл смысл хита

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, николаев игорь
Игорь Николаев признался, что широкое обсуждение этой песни льстит емуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Композитор Игорь Николаев, написавший слова для песни шансонье Михаила Шуфутинского «Третье сентября», рассказал, как создавался хит. Историю он выложил в Instagram.

«Просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где было все у нас всерьез», — отметил Николаев. Музыкант добавил, что широкое обсуждение этой песни льстит ему. Также композитор поблагодарил автора музыки к хиту Игоря Крутого и исполнителя Шуфутинского.

Пост уже набрал почти 12 тысяч лайков и несколько сотен комментариев со словами благодарности от поклонников.

Композиция была написана в 1993 году, когда Михаил Шуфутинский вернулся из эмиграции. Песня тут же стала визитной карточкой артиста. Популярностью этот хит пользуется и сейчас: ни один крупный паблик в соцсетях 3 сентября не может обойтись без этого шлягера, который уже стал мемом. Сам Шуфутинский неоднократного признавался, что такое внимание к этой песне ему приятно. И даже накануне разместил в Instagram видеообращение, где напомнил о приближении этой даты — «дня, когда горят костры рябин».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Мне, как автору текста песни «Третье Сентября», конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему. Но, должен признаться, за этой датой НИЧЕГО не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где «было всё у нас всерьёз». Так рождаются песни, те, которые надолго. Спасибо Игорю @igorkrutoy65 , Мише @mikhail.shufutinsky и всем вам за то, что у нас появился новый «красный день календаря» - ТРЕТЬЕ СЕНТЯБРЯ!????????Чем не повод?)????????#игорьниколаев #игорькрутой #михаилшуфутинский

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

Расскажите о новости друзьям
Музыка Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...