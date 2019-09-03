В голосование за место для храма в Екатеринбурге предложили внести вариант «против всех»

В гордуме проходит очередное заседание рабочей группы по строительству храма Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

На заседании рабочей группы в гордуме Екатеринбурга по строительству собора Святой Екатерины предложено внести в опрос по месту для собора вариант «против храма». Такую инициативу озвучил депутат, бизнесмен Дмитрий Головин.

«За этим обсуждением мы незаметно вползли в коридор, в котором нам предлагают выбрать площадки для храма. Давайте включим в опросный лист вопрос о необходимости строительства храма в городе вообще. Такой вариант „против всех“», — сказал Головин в ходе дискуссии. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский такое предложение не одобрил: «Обсуждение „нужен или не нужен“ — вне рамок повестки, за которую мы проголосовали».

В то же время Высокинский предложил убрать из списка для голосования площадку на месте снесенной телебашни, где планируется построить новую ледовую арену. По его мнению, в перечень нужно добавить площадку у ККТ «Космос» или около пруда за Макаровским мостом — «для устойчивости» опроса, в который ранее решили внести пустырь на Фурманова—Белинского и территорию Приборостроительного завода. Депутат гордумы Александр Колесников призвал не трогать «Космос»: «Инвесторы для развития там есть, и они понятные. Я сам создам группу „Скверы и парки“ и всех своих избирателей туда приведу». Его коллега Алексей Вихарев предложил проголосовать за включение в список только площадки за Макаровским мостом.

Строительство собора курирует «Фонд святой Екатерины», созданный уральскими бизнесменами. Среди них гендиректор УГМК Андрей Козицын и глава РМК Игорь Алтушкин.