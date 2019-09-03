Скандальному курганскому депутату, снявшемуся с выборов, прочат карьерный рост

Юрий Калинин может заручиться поддержкой «Единой России» на выборах в Курганскую областную думу в 2020 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в городскую думу Кургана 2019

Депутату Курганской городской думы Юрию Калинину могли предложить место в региональном парламенте Зауралья нового созыва, если он снимет свою кандидатуру с выборов в гордуму. Об этом «URA.RU» сообщили собственные источники.

«Калинину в партии обещали дальнейшую поддержку, если он уйдет с выборов и прекратит скандалить с кандидатом-единороссом», — рассказал инсайдер. По его словам, поддержка потребуется уже через год, на выборах в Курганскую областную думу: «Он очень амбициозный и навряд ли упустит возможность повысить свой статус».

Эту информацию косвенно подтвердил сам Калинин. «Впереди еще будут выборные кампании. И мой депутатский опыт будет полезен и востребован на всех уровнях», — заявил он «URA.RU», комментируя свое решение снять кандидатуру. Депутат также отметил, что он командный человек и готов «остаться в команде нового губернатора, в команде обновления». Отвечая на вопрос об участии в предстоящих выборах в облдуму, Калинин заявил только, что «время покажет».

Ранее «URA.RU» сообщало, что за несколько дней до выборов Калинин отказался переизбираться в гордуму Кургана. Это произошло после скандалов и судебных исков к его конкуренту-единороссу Сергею Бардину. Сам Калинин в действующем составе гордумы также представляет эту партию, но на выборы заявлялся как самовыдвиженец. На место в думе по избирательному округу №6 претендуют также Владимир Александров (КПРФ), Ольга Дружинина (ЛДПР), Оксана Ковалева («Справедливая Россия») и Елена Панова («Яблоко»).