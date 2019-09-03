Прогноз «URA.RU» сбылся: скандальный депутат Кургана отказался от переизбрания

Юрий Калинин (справа) снял свою кандидатуру с выборов в гордуму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в городскую думу Кургана 2019

Депутат Курганской городской думы Юрий Калинин, как и предполагалось, снял свою кандидатуру с выборов в новый состав гордумы. Информацию об этом «URA.RU» подтвердили в городском избиркоме.

«Калинин написал заявление и снял свою кандидатуру», — сообщил агентству председатель избирательной комиссии Кургана Александр Якушев. При этом он отметил, что не знает, по каким причинам кандидат в депутаты принял такое решение. В уже напечатанных бюллетенях для голосования его фамилию придется вычеркивать: «Все как обычно. Такие случаи раньше уже были». Получить оперативный комментарий Калинина «URA.RU» не удалось — он не ответил на звонок корреспондента.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Калинин дважды пытался через суд снять с выборов своего соперника Сергея Бардина, обвиняя его в подкупе избирателей, в том числе посредством раздачи воздушных шариков, незаконном использовании карт «2ГИС» и «Яндекс». После этого высокопоставленный источник «URA.RU» заявлял, что Калинина настойчиво попросили снять кандидатуру из-за скандалов.

Индивидуальный предприниматель Бардин выдвинут «Единой Россией». Калинин в действующем составе городской думы также представляет эту партию, но в выборах собирался участвовать в качестве самовыдвиженца. На место в гордуме по избирательному округу №6 претендуют также Владимир Александров (КПРФ), Ольга Дружинина (ЛДПР), Оксана Ковалева («Справедливая Россия») и Елена Панова («Яблоко»).