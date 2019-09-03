Познер назвал советского человека уродом

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Пресс-конференция в ТАСС
Телеведущий считает, что советская идеология убила веру в человечествоФото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналист Владимир Познер назвал советского человека уродом, а также раскритиковал советскую идеологию. Такое заявление он сделал во время интервью для youtube-канала «И грянул Грэм».

«Вот этот советский человек — это был все-таки своего рода урод. Говорил одно, думал другое», — пояснил телеведущий. Он также добавил, что советская идеология полностью уничтожила веру в человечество у многих людей. По словам Познера, изначально люди верили в светлое будущее, но позже стали понимать, что их вера ложная.

В августе Владимир Познер заявил, что Россия постепенно возвращается к порядкам СССР из-за того, что страной руководят люди с советским прошлым. Телеведущий назвал это одной из главных проблем страны.

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