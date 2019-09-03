Следователи просят граждан опознать этих людей Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге разыскивают двух молодых людей, подозреваемых в изнасиловании 20-летней девушки. Преступление было совершено в ночь на 15 августа во дворе дома на улице Фурманова, 32.

«В связи с тем, что в настоящее время подозреваемые в совершении преступления не установлены, органы СКР обращаются к гражданам с просьбой оказать содействие в установлении личностей подозреваемых», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области.

Следователи предоставили редакции фотографии и видеозапись, на которую попали мужчины, подозреваемые в изнасиловании. Один из насильников среднего телосложения, брюнет, с волосами средней длины, высокий, славянской внешности. На момент преступления у него была гематома под левым глазом. Он был одет в спортивную кофту с капюшоном. Второй нападавший худощавого телосложения, среднего роста, лысый, был одет в спортивный костюм темно-синего или черного цвета (спортивная куртка с капюшоном).