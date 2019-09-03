Белоруссия испугалась Украины и закрыла границу

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Визит в Казахстан. Заседание ВЕЭС. 14 − 16 октября 2015 г., лукашенко александр
Александр Лукашенко внимательно наблюдает за конфликтом на УкраинеФото: Официальное интернет-представительство Президента России
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Война на Украине

Белоруссия вынужденно закрыла границу с Украиной из-за потока оружия, который хлынул в страну. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на конференции по борьбе с терроризмом.

«Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу, наглухо», — цитирует ТАСС белорусского лидера. Он отметил, что власти боятся террористических актов из-за националистически настроенных украинцев, уточняет «Утро.ру».

Лукашенко подчеркнул, что он не желает вмешиваться в конфликт на Украине, поскольку «знает, что там происходит и в чем причина конфликта». Однако президент отправил главу МИДа к представителям международных организаций, чтобы предложить план конкретных действий по урегулированию военных действий. «Если вы отвергнете этот план, где основная нагрузка должна была лечь на Беларусь, я буду считать, что Европа не хочет, чтобы конфликт устаканился, прекратился», — заключил Лукашенко.

Как писало ранее «URA.RU», Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Европы. По мнению белорусского лидера, он осведомлен о всех событиях, происходящих в соседнем государстве, напоминает RT. Он призвал главу Евросоюза помочь украинскому народу, поскольку Киев выбрал европейский путь развития.

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