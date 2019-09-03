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Министр сельского хозяйства назначен в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства. Пермь, бреднева оксана
Министр сельского хозяйства Пермского края Оксана Бреднева избавилась от приставки «исполняющий обязанности»Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Оксана Бреднева избавилась от приставки «исполняющий обязанности» и с 2 сентября официально является министром сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе министерства.

«Соответствующие распоряжения подписал глава региона. Задачи прежние: усиление взаимодействия власти и бизнеса в сельскохозяйственной отрасли, расширение инвестиционных программ, продвижение региональной сельхозпродукции, борьба с борщевиком», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе министерства.

Бреднева стала исполняющим обязанности министра в начале июня 2019 года. Ранее она возглавляла кондитерскую фабрику «Тортолино». До этого Бреднева руководителя предприятиями «Камтэкс-Химпром», «Гипсополимер» и была президентом мясокомбината «Кунгурский».

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