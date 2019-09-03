На Урале предотвращено массовое убийство школьников

В Кушве (Свердловская область) предотвратили массовое убийство в школе. По данным издания «Между строк», двое 16-летних подростков собирались расстрелять своих одноклассников в школе № 1 и Баранчинском электромеханическом техникуме.
Подростки готовились к нападению, в том числе изучали в интернете материалы по стрельбе в школе «Колумбайн» — там произошел первый и самый известный случай расстрела школьников одноклассниками. Сотрудники правоохранительных органов сумели предотвратить массовое убийство. Источник «URA.RU» в правоохранительных органах подтвердил информацию издания, официально силовики не комментируют эту информацию.
Ранее «URA.RU» писало о том, что 18-летний студент политехнического колледжа Керчи Владислав Росляков 17 октября 2018 года взорвал в колледже взрывное устройство, а потом расстрелял однокурсников. Погибло более 20 человек, десятки пострадали.