02 сентября 2019

На Урале предотвращено массовое убийство школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Ружье. Челябинск., ружье
Силовики предотвратили массовый расстрел детейФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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В колледже в Керчи прогремел взрыв

В Кушве (Свердловская область) предотвратили массовое убийство в школе. По данным издания «Между строк», двое 16-летних подростков собирались расстрелять своих одноклассников в школе № 1 и Баранчинском электромеханическом техникуме.

Подростки готовились к нападению, в том числе изучали в интернете материалы по стрельбе в школе «Колумбайн» — там произошел первый и самый известный случай расстрела школьников одноклассниками. Сотрудники правоохранительных органов сумели предотвратить массовое убийство. Источник «URA.RU» в правоохранительных органах подтвердил информацию издания, официально силовики не комментируют эту информацию.

Ранее «URA.RU» писало о том, что 18-летний студент политехнического колледжа Керчи Владислав Росляков 17 октября 2018 года взорвал в колледже взрывное устройство, а потом расстрелял однокурсников. Погибло более 20 человек, десятки пострадали.

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