Уральские города оказались лидерами по количеству алчных женщин

Екатеринбург, Пермь и Тюмень попали в десятку городов, где живут расчетливые женщины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Три уральских города вошли в десятку мегаполисов, где проживают самые алчные женщины. Об этом стало известно из исследования, проведенного независимым агентством Zoom Market. Специалисты опросили более трех тысяч представительниц прекрасного пола в 28 городах России.

«Первое место по „алчности“ занял Саранск, второе — Москва, третье — Краснодар. В топ-10 также вошли Иваново, Екатеринбург, Самара, Пермь, Ростов-на-Дону, Тюмень, Владивосток», — передает результаты исследования «Газета Кемерова».

Сотрудники агентства задавали респондентам три вопроса: какой критерий является для них главным при выборе мужчины, важны ли для них финансовое положение и социальный статус избранника и обращают ли они внимание на его возраст. В итоге, главным критерием при выборе мужчины 62% опрошенных женщин считает любовь, 19% — надежность, 7% — доход. Чуть меньше женщин волнуют социальный статус (5%), внешность (4%), образование (2%) и репутация (1%).