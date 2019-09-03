Сбербанк ответил на критику Путина

Сбербанк пошел навстречу клиентам из Тулуна и других затопленных городов Фото: Александр Злобин © URA.RU

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводков в Иркутской области. Так глава кредитной организации Герман Греф отреагировал на критику президента РФ Владимира Путина, который осудил банк за нежелание помогать жителям затопленных городов и сел.

«Мы реструктурируем кредиты пострадавшим малым предприятиям, предпринимателям и пострадавшим людям с переносом платежей на год и с прощением процентных платежей, которые накопятся за этот год», — озвучила решение Грефа пресс-служба Сбербанка корреспонденту «URA.RU».

На сегодняшний день в банк поступило 488 заявлений на урегулирование задолженности по кредитам на общую сумму 195,2 миллионов рублей. Из них одобрено 346 заявлений на сумму 129,7 миллионов рублей. В банке также уточнили, что часть обращений клиентов еще находится на рассмотрении. В каждом случае решение принимается индивидуально в зависимости от конкретной ситуации клиента и размера ущерба.

Ранее Владимир Путин на совещании в Тулуне выступил с обращением к Сбербанку, упрекнув крупнейший в России банк в отказе идти навстречу людям из затопленного региона. Президент РФ отметил, что для банка с такими доходами реструктуризация долгов не является чем-то невозможным, уточняет «Национальная служба новостей».