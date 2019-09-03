Сотрудника ФСБ задержали по подозрению в педофилии

Дальневосточного пограничника обвинили в педофилии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области по обвинению в сексуальном домогательстве к 11-летней девочке арестован действующий сотрудник пограничного управления ФСБ России. Об этом «URA.RU» сообщил бывший уполномоченный по правам человека на Южном Урале Алексей Севастьянов.

По информации Севастьянова, силовики задержали подозреваемого в педофилии еще пять дней назад. «Информацию пытаются скрыть, поскольку подозреваемым оказался сотрудник погрануправления ФСБ. Я лично буду обращаться в Генпрокуратуру РФ, чтобы это дело не смогли „замять“ », — отметил он.

По данным «URA.RU», 33-летний пограничник служил на Дальнем Востоке и вступил в интимную переписку с несовершеннолетней жительницей одного из районов Челябинской области. Принуждал вступить с ним в интимную связь и угрожал. Приехав в отпуск в Челябинск, назначил встречу девочке, но та успела рассказать родителям. Те сообщили в правоохранительные органы и пограничника задержали, когда он прибыл на встречу.

Решением суда сотрудник ФСБ отправлен в СИЗО. Дело будет передано в военный следственный отдел. Пресс-секретарь следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков заявил«URA.RU», что у него «нет информации» на этот счет