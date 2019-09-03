УГМК продвигает своего человека в администрацию губернатора Куйвашева

УГМК не бросит сотрудника, к которому нет претензий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Реформа администрации губернатора Свердловской области

Бывший директор АТН Виктор Шадрин получит пост в администрации губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Источник в Уральской горно-металлургической компании заверил «URA.RU», что медиаменеджера лоббируют «на пост близкий или равноценный министерскому».

Виктор Шадрин стал директором АТН в январе 2018 года, сменив Галину Левочкину, которая ушла советницей к замдиректора УГМК Владимиру Белоглазову. На новый телеканал Шадрин перешел с ОТВ, где отвечал за информационное наполнение всего телеканала.

Весной УГМК приняла решение о закрытии своих медиаактивов — телеканалов «АТН» и «10 канал — Губерния». В июне телеканал АТН пропал из телепрограмм, параллельно с этим были уволены все сотрудники. Позже появились слухи о том, что Виктор Шадрин трудоустроен на телеканале «Евразия», вещающем на Первоуральск, но никакого подтверждения они не получили.

Сам Шадрин перспективу своего будущего трудоустройства прокомментировал лаконично: «Мне об этом ничего не известно. Никаких переговоров на эту тему со мной не велось». Не менее лаконично ответил и глава управления общественных связей УГМК Алексей Свалов: «Мы не в курсе этого. Адресуйте ваши вопросы в администрацию губернатора». Получить комментарий в департаменте информполитики Свердловской области не удалось.