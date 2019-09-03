В правительстве Ямала избавляются от наследия экс-губернаторов Кобылкина и Неелова

Новая пресс-служба губернатора ЯНАО, которую возглавляет Олеся Нестеренко, должна соответствовать требованиям Дмитрия Артюхова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В правительстве ЯНАО 3 сентября завершилась реорганизация пресс-службы губернатора округа. Об этом «URA.RU» сообщила глава структуры Олеся Нестеренко. По информации источников агентства, в результате изменений службу покинули сотрудники времен экс-губернаторов Ямала.

«В пресс-службе ранее сотрудники либо специализировались на конкретной теме, либо отвечали за организационные функции. Так или иначе, это разделение всегда присутствовало, но не было четко очерчено. Это было неудобно и не всегда объем нагрузки у специалистов был сопоставимый. Сейчас, проработав год и посмотрев на сильные и слабые стороны коллектива, мы приняли решение разделиться на два отдела: информационного сопровождения мероприятий с участием губернатора и взаимодействия со СМИ», — рассказала Нестеренко.

Она уточнила, что в результате оптимизации была сокращена одна ставка и открылась вакансия заместителя главы пресс-службы. На вопросы об итоговой штатной численности структуры ответ получить не удалось.

Источник, близкий к аппарату правительства отметил, что в итоге пресс-службу губернатора Ямала покинули сотрудники, которые работают еще со времен экс-губернатора Ямала Юрия Неелова (возглавлял округ в 1994—2010 годы) и Дмитрия Кобылкина (2010—2018 годы).

«Некоторые сотрудники тех времен ушли. Кто-то в результате реорганизации, кто-то по своему желанию. Задачи, которые стояли перед пресс-службой тогда и которые стоят сейчас, разные. Это не только с губернаторами связано (хотя и с ними тоже), ведь и сама среда масс-медиа очень быстро и сильно меняется», — рассказал собеседник. По словам источника, глава Ямала Дмитрий Артюхов сам хорошо разбирается в медиасфере и пиаре, поэтому пресс-служба должна соответствовать его уровню, темпу работы и запросам.