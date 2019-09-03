«Спецавтобаза» смогла оспорить снижение тарифов на вывоз мусора

Региональный оператор оспорил постановление о снижении мусорных тарифов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский областной суд удовлетворил иск регионального оператора ЕМУП «Спецавтобаза», который потребовал отменить постановление Региональной энергетической комиссии (РЭК) о снижении тарифов на вывоз мусора. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе предприятия.

«Мы обращались в суд, чтобы признать недействующим постановление 44-ПК от 21 мая 2019 года, принятое РЭК Свердловской области в части, касающейся ЕМУП „Спецавтобаза“, так как оно необоснованно снижало необходимую валовую выручку, ущемляя права предприятия на нормальное осуществление деятельности регионального оператора. Применение текущего тарифа привело бы к невозможности качественно предоставлять услугу по обращению с ТКО. Суд встал на сторону регионального оператора. Решение суда не вступило в законную силу», — сообщил агентству представитель «Спецавтобазы».

Ранее «URA.RU» сообщало, что одни из самых высоких тарифов на обращение с ТКО были установлены именно в Свердловской области. Энергетическая комиссия своим постановлением урезала примерно на 15% ставку в Северной зоне и на 30% в Восточной зоне, за которую отвечает «Спецавтобаза». В Восточную зону входит Екатеринбург, для жителей которого цены на вывоз мусора таким образом снизились со 148,62 рубля до 101,04 рубля (многоквартирные дома) и со 182, 11 рубля до 123,8 рубля (частные дома).