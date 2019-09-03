Телеведущая Малышева объяснила, как похудеть за две недели

Елена Малышева призвала людей с лишним весом перейти на дробное питание Фото: скриншот видео с Youtube, канал «Жить здорово»

Заслуженный врач России, ведущая программы «Здоровье» на «Первом канале» Елена Малышева заявила, что женщины могут быстро похудеть, прибегнув к дробному питанию. Малышева назвала главные методы борьбы с лишним весом в ходе выступления на мероприятии проекта «Здоровая Москва».

«Есть очень известный в научном мире график неизбежной прибавки в весе, которая идет у всех женщин без исключения», — цитирует Малышеву сайт столичного департамента здравоохранения. По ее словам, женщины склонны к набору веса во время беременности и климакса. Однако вернуться к прежнему весу вполне реально, считает телеведущая.

Малышева подчеркнула, что у людей есть замкнутый круг набора веса. Расход энергии и уровень гормонов, отвечающие за снижение чувства голода, уменьшается. Тем временем гормоны аппетита и стресса, наоборот, повышаются, что приводит к чрезмерному потреблению пищи.

Врач успокоила участников проекта и заявила, что от лишних килограммов можно избавиться уже через две недели, если придерживаться следующих правил: «Питание — правильное, дробное, три-четыре раза в день с калорийностью примерно 1,2 тысячи килокалорий, и как можно больше двигательной активности», — заключила эксперт.

Ранее в беседе с «Национальной службой новостей» Малышева рассказала, как россиянам не заболеть при переде температур. Телеведущая отметила, что сам по себе холод не становится причиной болезней, а обезопасить свое здоровье можно избегая контактов с носителями вредоносных вирусов и микробов.