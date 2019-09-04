Центробанк рассказал о новых способах кражи денег у россиян

Центробанк зафиксировал рост кражи денег россиян при помощи взлома кибермошенниками аккаунтов в социальных сетях. Об этом журналистам рассказал заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.
«Мы фиксируем растущую волну хищений с помощью захвата аккаунтов в социальных сетях. Злоумышленник получает доступ к вашей странице и начинает публиковать посты, писать сообщения от вашего имени, например, с просьбой о помощи», — рассказал Сычев в интервью газете «Известия».
По словам собеседника издания. регулятору также известны случаи, когда мошенники «имитируют голос знакомого своей жертвы». В то же время, пока такой способ не распространен, поскольку является дорогим, поэтому если и будет развиваться, то против собственников крупных компаний или юридических лиц. «Хищения нескольких сотен тысяч рублей не окупают такую операцию», — пояснил Сычев.