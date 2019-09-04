03 сентября 2019

Центробанк рассказал о новых способах кражи денег у россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Кибермошенники стали чаще красть деньги россиян при помощи соцсетейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Центробанк зафиксировал рост кражи денег россиян при помощи взлома кибермошенниками аккаунтов в социальных сетях. Об этом журналистам рассказал заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.

«Мы фиксируем растущую волну хищений с помощью захвата аккаунтов в социальных сетях. Злоумышленник получает доступ к вашей странице и начинает публиковать посты, писать сообщения от вашего имени, например, с просьбой о помощи», — рассказал Сычев в интервью газете «Известия».

По словам собеседника издания. регулятору также известны случаи, когда мошенники «имитируют голос знакомого своей жертвы». В то же время, пока такой способ не распространен, поскольку является дорогим, поэтому если и будет развиваться, то против собственников крупных компаний или юридических лиц. «Хищения нескольких сотен тысяч рублей не окупают такую операцию», — пояснил Сычев.

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