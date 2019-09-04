Аскольд Запашный перенес операцию на позвоночник
Народного артиста России Аскольда Запашного срочно прооперировали в Германии. Об этом он сам сообщил на своей странице в Instagram.
«Строишь-строишь их, а через 2 дня оказываешься в больничной койке в Германии после срочной и уже 5-й в твоей жизни операции на позвоночник. <…>. Я в порядке, спасибо гениальным врачам, которые уже не в первый раз превращают меня из инвалида в работоспособного человека», — написал Запашный.
Также он пообещал быстро реабилитироваться и вновь «вернуться» в строй. К публикации артист приложил фотографию из больничной палаты.