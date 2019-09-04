03 сентября 2019

Запашному провели срочную операцию в Германии. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Аскольд Запашный перенес операцию на позвоночникФото: страница Аскольда Запашного в Instagram

Народного артиста России Аскольда Запашного срочно прооперировали в Германии. Об этом он сам сообщил на своей странице в Instagram.

«Строишь-строишь их, а через 2 дня оказываешься в больничной койке в Германии после срочной и уже 5-й в твоей жизни операции на позвоночник. <…>. Я в порядке, спасибо гениальным врачам, которые уже не в первый раз превращают меня из инвалида в работоспособного человека», — написал Запашный.

Также он пообещал быстро реабилитироваться и вновь «вернуться» в строй. К публикации артист приложил фотографию из больничной палаты.

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